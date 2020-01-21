Человеком года Postimees стал кинорежиссер Танель Тоом

Тоом — сценарист и режиссер экранизации первой части романа Антона Хансена Таммсааре «Правда и справедливость». Фильм снят на студии Allfilm, его премьера состоялась 20 февраля прошлого года. Фильм снят в рамках кинопрограммы ЭР100, он вошел в предварительный отбор на премию Американской киноакадемии за лучший иностранный фильм.