Вт, 21.01.2020
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Человеком года Postimees стал кинорежиссер Танель Тоом

Postimees выбрал человеком 2019 года сценариста и режиссера фильма «Правда и справедливость» Танеля Тоома.

Тоом — сценарист и режиссер экранизации первой части романа Антона Хансена Таммсааре «Правда и справедливость». Фильм снят на студии Allfilm, его премьера состоялась 20 февраля прошлого года. Фильм снят в рамках кинопрограммы ЭР100, он вошел в предварительный отбор на премию Американской киноакадемии за лучший иностранный фильм.

В этом году газета Postimees вручила награду «Человек года» в 23-й раз.

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