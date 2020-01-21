Земельный департамент: стоимость сделок с недвижимостью за год выросла на семь процентов

Земельный департамент опубликовал анализ сделок купли-продажи недвижимости за четвертый квартал 2019 года, который показывает, что общая стоимость сделок увеличилась, несмотря на небольшое снижение их количества. Продажи новых квартир растут второй квартал подряд.
По данным Земельного департамента, в четвертом квартале 2019 года в Эстонии было совершено 12 418 сделок купли-продажи, включая продажу земельных участков, квартирных собственностей и разрешений на строительство. Количество сделок сократилось на полпроцента в годовом сравнении и почти на один процент в квартальном сравнении.
Общая стоимость сделок купли-продажи в четвертом квартале года составила 932 млн. евро, что примерно на 7% больше в годовом исчислении и примерно на 6% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Главный специалист отдела оценки недвижимости Земельного департамента Йоханнес Ныупуу сказал, что причиной увеличения общей стоимости сделок продолжает оставаться относительно высокая доля продаж новых квартир.
В общей сложности было заключено около 7 000 сделок купли-продажи квартирных собственностей, в том числе 6 063 сделки с жилыми помещениями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сделок с жильем вырос на 3 процента, а по сравнению с предыдущим кварталом - снизился на 2,4 процента. Общая стоимость сделок с жильем, которая была близка к 500 миллионам евро в четвертом квартале, увеличилась почти на 12 процентов в годовом исчислении и на 10,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом.
По состоянию на четвертый квартал прошлого года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составляла 2618 евро, увеличившись за год на 17 процентов. На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра составила 1828 евро, а годовой рост - 6 процентов. Средняя стоимость новой двухкомнатной квартиры площадью от 40 до 55 м2 составила 129 478 евро (2618 евро / м2), а средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составила - 87 546 евро (1766 евро / м2).
Индекс цен на недвижимость, опубликованный Земельным департаментом, вырос почти на 4 процента в годовом исчислении и снизился на 2,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Индекс цен на квартиры за год увеличился на 6,5 процента, но индексы цен на незастроенные земельные участки и застроенные жилыми домами участки незначительно снизились - на 0,1 и 0,8 процента соответственно. По сравнению с предыдущим кварталом индекс цен на квартирную собственность упал на 1 процент, индекс цен на незастроенные земельные участки упал почти на 3 процента, а индекс цен на застроенные жилыми домами участки - почти на 8 процентов.