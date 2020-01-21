Земельный департамент: стоимость сделок с недвижимостью за год выросла на семь процентов

По данным Земельного департамента, в четвертом квартале 2019 года в Эстонии было совершено 12 418 сделок купли-продажи, включая продажу земельных участков, квартирных собственностей и разрешений на строительство. Количество сделок сократилось на полпроцента в годовом сравнении и почти на один процент в квартальном сравнении.

Общая стоимость сделок купли-продажи в четвертом квартале года составила 932 млн. евро, что примерно на 7% больше в годовом исчислении и примерно на 6% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Главный специалист отдела оценки недвижимости Земельного департамента Йоханнес Ныупуу сказал, что причиной увеличения общей стоимости сделок продолжает оставаться относительно высокая доля продаж новых квартир.

В общей сложности было заключено около 7 000 сделок купли-продажи квартирных собственностей, в том числе 6 063 сделки с жилыми помещениями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сделок с жильем вырос на 3 процента, а по сравнению с предыдущим кварталом - снизился на 2,4 процента. Общая стоимость сделок с жильем, которая была близка к 500 миллионам евро в четвертом квартале, увеличилась почти на 12 процентов в годовом исчислении и на 10,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

По состоянию на четвертый квартал прошлого года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составляла 2618 евро, увеличившись за год на 17 процентов. На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра составила 1828 евро, а годовой рост - 6 процентов. Средняя стоимость новой двухкомнатной квартиры площадью от 40 до 55 м2 составила 129 478 евро (2618 евро / м2), а средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составила - 87 546 евро (1766 евро / м2).