Трехкомнатная квартира по цене бутерброда. Правда, в Ляэне-Вирумаа

Трехкомнатная квартира общей площадью 69,6 квадратных метров находится в поселке Роэла волости Винни уезда Ляэне-Вирумаа. Квартира чистая и ухоженная, расположена на втором этаже.

С покупателем в течение месяца после завершения аукциона будет заключен нотариально заверенный договор купли-продажи. За оформление договора платит покупатель, после подписания договора претензии не принимаются. Долгов на квартире нет.