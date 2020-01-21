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Трехкомнатная квартира по цене бутерброда. Правда, в Ляэне-Вирумаа

Kolmetoaline korter Roelas.

ФОТО: osta.ee

На эстонском интернет-аукционе osta.ee выставлена на торги трехкомнатная квартира. Стартовая цена впечатлила портал Kodustiil

Трехкомнатная квартира общей площадью 69,6 квадратных метров находится в поселке Роэла волости Винни уезда Ляэне-Вирумаа. Квартира чистая и ухоженная, расположена на втором этаже. 

Трехкомнатная квартира в Роэла.

ФОТО: osta.ee

С покупателем в течение месяца после завершения аукциона будет заключен нотариально заверенный договор купли-продажи. За оформление договора платит покупатель, после подписания договора претензии не принимаются. Долгов на квартире нет.   

В момент написания даного текста стоимость квартиры составляла 200 евро! С объявлением можно ознакомиться на osta.ee

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