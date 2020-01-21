Моуринью поссорился с ведущим защитником "Тоттенхэма"

Как сообщает Daily Mail, в перепалку с португальским специалистом вступил защитник Дэнни Роуз. 29-летний игрок остался недоволен своим отсутствием в заявке на матч 23-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:0) и словами Жозе, который объяснил это травмой спины у футболиста.

Роуз был уверен, что готов принять участие во встрече, и на занятиях предъявил претензию Моуринью. Между защитником и тренером состоялся разговор на повышенных тонах. Отмечается, что некоторые игроки «Тоттенхэма» остались недовольны поведением партнёра. В итоге Дэнни был вынужден тренироваться отдельно от команды, поскольку Жозе посчитал, что он может плохо повлиять на атмосферу во время работы.