Галерея ⟩ Бывший судья и депутат Таллиннского горсобрания Хельве Сяргава вступила в Центристскую партию

На прошлой неделе правление таллиннского округа Социал-демократической партии и фракция соцдемов в городском собрании Таллинна решило исключить бывшую судью Хельве Сяргава из фракции в связи с утратой доверия и окончанием сотрудничества. Сегодня она объявила, что вступила в Центристскую партию, пишет Postimees.
Во время пресс-конференции Сяргава заявила, что намерена направить свои усилия на борьбу с коррупцией и семейным насилием, а также уделять внимание проблемам квартирных товариществ.
Она также заявила, что готова стать вице-председателем горсобрания, если коллеги по депутатскому корпусу посчитают нужным назначить ее на этот пост.