Галерея ⟩ Бывший судья и депутат Таллиннского горсобрания Хельве Сяргава вступила в Центристскую партию

На прошлой неделе правление таллиннского округа Социал-демократической партии и фракция соцдемов в городском собрании Таллинна решило исключить бывшую судью Хельве Сяргава из фракции в связи с утратой доверия и окончанием сотрудничества. Сегодня она объявила, что вступила в Центристскую партию, пишет Postimees.