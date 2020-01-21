СМИ: долги по быстрым кредитам довели 10% населения до судебного исполнителя

В результате им приходится иметь дело с судебными исполнителями: в такой ситуации оказывается от 120 до 150 тысяч жителей страны или не менее 10% населения. Консультанты по долгам советуют оказавшимся в долговой кабале частным лицам объявлять себя банкротами, сообщили во вторник, 21 января, радионовости ERR.

"Если прежде, семь-восемь лет назад, это были столкнувшиеся с финансовыми проблемами матери семейств, то сейчас речь идет о людях в возрасте от двадцати до тридцати лет, у которых могут быть семьи и дети, но уже есть и долги", - рассказала консультант по долгам Юлле Шмидт.