Вт, 21.01.2020
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  • Глава Huawei: операционная система HarmonyOS готова и будет использоваться в смартфонах

Глава Huawei: операционная система HarmonyOS готова и будет использоваться в смартфонах

Глава и основатель Huawei Рен Женфей.

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Глава и основатель Huawei Рен Женфей впервые за пять лет прилетел в Давос на Всемирный экономический форум. Во время встречи с прессой он обмолвился парой слов об операционной системе HarmonyOS, пишет Ixbt.com.

По словам топ-менеджера, ОС уже готова и в будущем будет применяться в различных продуктах компании — смартфонах, планшетах и телевизорах. Интересно, что в прошлый раз, когда Рена Женфея спрашивали про HarmonyOS, он говорил о применении ее лишь в устройствах IoT. А сейчас риторика поменялась — категория подходящих устройств расширилась и на смартфоны, в которых она должна будет заменить Android.

Также Рен Женфей сообщил о том, что Huawei не станет разрабатывать собственный автомобиль, но будет сотрудничать с производителями авто в сфере мультимедийных систем, систем обмена данными с дорожной инфраструктурой, 5G и т.д.

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