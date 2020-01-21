Глава Huawei: операционная система HarmonyOS готова и будет использоваться в смартфонах

По словам топ-менеджера, ОС уже готова и в будущем будет применяться в различных продуктах компании — смартфонах, планшетах и телевизорах. Интересно, что в прошлый раз, когда Рена Женфея спрашивали про HarmonyOS, он говорил о применении ее лишь в устройствах IoT. А сейчас риторика поменялась — категория подходящих устройств расширилась и на смартфоны, в которых она должна будет заменить Android.