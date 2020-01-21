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  • В Москве начали сдавать комнаты для создания семейных отношений

В Москве начали сдавать комнаты для создания семейных отношений

Москва.

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Подселение арендаторов происходит выборочно, передает РБК. Подыскиваются именно те, кому интересно найти пару для длительных отношений.

В Москве появился новый вид арендного бизнеса — частные инвесторы начали покомнатно сдавать квартиры одиноким людям, которые стремятся создать семью. Об этом говорится в пресс-релизе агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

По данным риелторов, подобное арендное жилье востребовано «среди мужчин и женщин среднего возраста, которые еще в юности приехали в Москву из регионов, нашли хорошую работу, достойно зарабатывают, но личные отношения, семья так и не сложились». Именно для такой категории арендаторов предлагаются комнаты в квартирах с хорошим ремонтом, в приличных районах Москвы, недалеко от метро. «Подселение арендаторов происходит выборочно. Подыскиваются именно те, кому интересно найти пару для длительных отношений и создания семьи или кому просто не хватает общения», — говорится в материалах риелторов.

Комнаты сдаются по ставке однокомнатной квартиры. Например, если обычно ставка аренды на комнату в хорошем состоянии максимум 25 тысяч рублей, то комната по интересам предлагается за 30–35 тысяч рублей. За счет завышенной платы инвестор не теряет доход во время простоя одной из комнат, а он неизбежен при таком бизнесе. По данным «НДВ-Супермаркет Недвижимости», таких предложений в Москве пока немного — не более 1% от всех арендных квартир. 

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