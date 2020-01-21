В Москве начали сдавать комнаты для создания семейных отношений

В Москве появился новый вид арендного бизнеса — частные инвесторы начали покомнатно сдавать квартиры одиноким людям, которые стремятся создать семью. Об этом говорится в пресс-релизе агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

По данным риелторов, подобное арендное жилье востребовано «среди мужчин и женщин среднего возраста, которые еще в юности приехали в Москву из регионов, нашли хорошую работу, достойно зарабатывают, но личные отношения, семья так и не сложились». Именно для такой категории арендаторов предлагаются комнаты в квартирах с хорошим ремонтом, в приличных районах Москвы, недалеко от метро. «Подселение арендаторов происходит выборочно. Подыскиваются именно те, кому интересно найти пару для длительных отношений и создания семьи или кому просто не хватает общения», — говорится в материалах риелторов.