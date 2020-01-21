В Таллинне скоро откроется третий ресторан KFC, но попасть в него смогут не все

В данный момент для филиала в Таллиннском аэропорту, открытие которого намечено на весну, через портал по подбору персонала CV Keskus подыскивают начальника смены, директора ресторана и помощника директора. Точное время открытия KFC в аэропорту пока не было объявлено.

Расширение KFC подтвердила и руководитель Таллиннского аэропорта по маркетингу и коммуникациям Марго Холтс. Она сказала, что в аэропортах для клиентов важно получать еду быстро и поэтому места быстрого питания там очень популярны.

«Наши исследования показывают, что для зарубежных путешественников важно видеть в аэропорту всемирно известные бренды, и мы рады, что весной добавится еще один сильный международный ресторан быстрого питания KFC», - сказала Холтс.