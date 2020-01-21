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В Таллинне скоро откроется третий ресторан KFC, но попасть в него смогут не все

Ресторан KFC

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Специализирующийся на блюдах из куриного мяса ресторан быстрого питания KFC расширяется не только в Нарве и Тарту, но и в Таллинне. Известная на весь мир сеть планирует открытие третьего столичного представительства в аэропорту, пишет Postimees.

В данный момент для филиала в Таллиннском аэропорту, открытие которого намечено на весну, через портал по подбору персонала CV Keskus подыскивают начальника смены, директора ресторана и помощника директора. Точное время открытия KFC в аэропорту пока не было объявлено.

Расширение KFC подтвердила и руководитель  Таллиннского аэропорта по маркетингу и коммуникациям Марго Холтс. Она сказала, что в аэропортах для клиентов важно получать еду быстро и поэтому места быстрого питания там очень популярны.

«Наши исследования показывают, что для зарубежных путешественников важно видеть в аэропорту всемирно известные бренды, и мы рады, что весной добавится еще один сильный международный ресторан быстрого питания KFC», - сказала Холтс.

Холтс также отметила, что новый ресторан быстрого питания будет расположен между третьими и пятыми воротами, где сейчас находится магазин игрушек. Фаст-фуд в Таллиннском аэропорту также предлагает ресторан Subway.

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