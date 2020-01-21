Нейрохирург: Шумахер изменился до неузнаваемости

Аччарри посчитал, что не стоит доверять всей информации, которая доступна в СМИ. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте. «Черепно-мозговая травма и длительное пребывание на больничной койке не могли не изменить его», — отметил медик.

13 ноября менеджер Шумахера Вилли Вебер сообщил, что жена гонщика не позволяет ему встретиться с клиентом. По его словам, она боится, что скрываемую правду о состоянии Михаэля предадут огласке.

В сентябре стало известно, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что спортсмену предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.