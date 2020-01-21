Теплая зима сдерживает цены на эстонские огурцы

Стоимость эстонских огурцов варьируется этой зимой в пределах от двух до четырех евро за килограмм, что по сравнению с предыдущими годами гораздо ниже. В качестве причин этого называют конкуренцию, теплую зиму и снизившийся акциз на газ, пишет портал Rus.ERR.
Информацию о более низкой стоимости огурцов в магазинах подтвердил пресс-секретарь Coop Eesti Мартин Мийдо, по словам которого, производитель огурцов Luunja – компания Grüne Fee Eesti - сейчас проводит кампанию, по окончании которой стоимость огурцов, вероятно, изменится.
Председатель правления Grüne Fee Eesti Райво Кюласепп пояснил, что обычно цены меняют в зависимости от спроса и предложения: если спрос и предложения сбалансированы, то и цена остается неизменной. Если, например, спрос ослабевает, что сейчас и произошло с огурцами Luunja, то сниженная цена помогает поднять интерес потребителей к местным огурцам.
Лектор по овощеводству Университета естественных наук Прийт Пыльдмаа назвал еще две причины, которые могут влиять на более низкую стоимость эстонских огурцов: во-первых, это необычно теплая зима, снизившая затраты на отопление теплиц, а во-вторых, с января крупные потребители получают природный газ по сниженному акцизу.