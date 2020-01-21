Теплая зима сдерживает цены на эстонские огурцы

Информацию о более низкой стоимости огурцов в магазинах подтвердил пресс-секретарь Coop Eesti Мартин Мийдо, по словам которого, производитель огурцов Luunja – компания Grüne Fee Eesti - сейчас проводит кампанию, по окончании которой стоимость огурцов, вероятно, изменится.

Председатель правления Grüne Fee Eesti Райво Кюласепп пояснил, что обычно цены меняют в зависимости от спроса и предложения: если спрос и предложения сбалансированы, то и цена остается неизменной. Если, например, спрос ослабевает, что сейчас и произошло с огурцами Luunja, то сниженная цена помогает поднять интерес потребителей к местным огурцам.