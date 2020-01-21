Картина дня: подозреваемый в домогательствах автоинструктор, человек года по версии Postimees и школьники стали чаще курить марихуану

Обвиняющийся в домогательствах инструктор по вождению: а пусть девушки приходят на уроки в длинных юбках

Наслушавшаяся на уроках вождения сальных шуточек инструктора по вождению автошколы Atlanta, который еще и давал волю рукам, ученица подала заявление в полицию. Читать далее...

Эстонский суд сурово наказал гражданина России, прятавшего в носках более 130 000 евро

В силу вступило судебное решение, согласно которому 28 декабря Вируский уездный суд признал виновным 68-летнего гражданина РФ Сергея в контрабанде. Читать далее...

В еще одном магазине разгуливают тараканы. Стоит ли бить тревогу?

В нескольких магазинах Эстонии покупатели заметили тараканов, но Ветеринарно-пищевой департамент заверяет, что массового нашествия насекомых пока не наблюдается. Читать далее...

Исследование: эстонские школьники стали чаще курить марихуану

В период 2003-2015 годов в Эстонии выросло употребление марихуаны среди школьников, а также доля подростков, которые считают этот наркотик более доступным и толерантно относятся к его употреблению. Читать далее...

Человеком года Postimees стал кинорежиссер Танель Тоом

Postimees выбрал человеком 2019 года сценариста и режиссера фильма «Правда и справедливость» Танеля Тоома. Читать далее...

Иммиграция в Британию: Борис Джонсон обещает, что условия будут равными для всех

Британская миграционная система станет более равноправной после выхода страны из Евросоюза, заявил премьер-министр Борис Джонсон на британско-африканском инвестиционном саммите в понедельник. Читать далее...

Керсти Кальюлайд в Антарктике: климатические проблемы надо решать сообща

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на остров короля Георга (Кинг-Джордж) в Антарктике, где встретилась с участниками экспедиции, которую эстонская делегация совершает на паруснике "Адмирал Беллинсгаузен". Читать далее...

Рекордная находка: таможенники конфисковали десять миллионов контрабандных сигарет