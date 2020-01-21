Машины-брошенки оккупируют в Хааберсти больше двухсот парковочных мест

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что в районной управе каждый день работают над тем, чтобы освободить занятые места от автохлама и давно стоящих без движения машин: «В Вяйке-Ыйсмяэ парковочных мест давно не хватает, поэтому жителям приходится оставлять свои автомобили в первом ряду внешнего круга на Ыйсмяэ-теэ».

«При этом, - добавил старейшина, - более 200 мест заняты машинами, давно стоящими на приколе. Поэтому советую жителям всерьез подумать: если вы больше не используете автомобиль, разумнее будет от него избавиться, чтобы освободить парковочное место для тех, кто пользуется машиной каждый день». Он добавил, что в таком случае машины больше не будут создавать заторы на въезде во дворы, а обслуживающий транспорт сможет попасть к школам, детским садам и к людям.

Главный инспектор Муниципальной полиции Талех Гусейнов призвал жителей к сотрудничеству: «Если управа района найдет еще жителей, которые не могут или не хотят сами заняться своими давно стоящими на приколе автомобилями, то муниципальные полицейские Хааберсти с радостью готовы помочь. Собственнику автомобиля только нужно связаться с МуПо и подписать доверенность, и мы займемся решением этого вопроса».