Сеть Starbucks одержала в суде победу над эстонской предпринимательницей

До суда апелляционная комиссия по промышленной собственности, действующая при Патентном департаменте, признала правоту Дальберг-Дягелевой.

В 2015 году эстонская бизнес-леди основала паевое товарищество Coffee House OÜ, которое импортирует кофе из Индонезии и Италии и продает его в Эстонии. Если ранее на веб-сайте компании сообщалось, что выбор кофе направлен на оптимальное удовлетворение потребностей любителей кофе, то в настоящее время появляется сообщение «У нас кофе-брейк!», дающее понять, что сейчас купить кофе у фирмы нельзя.

В 2016 году Патентный департамент решил зарегистрировать на имя Татьяны Бирюковой торговую марку «Coffee House + kuju», которая распространяется, в частности, на кофемашины, кофе и кафе. Бирюкова - это бывшая фамилия Даниэлы Дальберг-Дягелевой; еще раньше, согласно публичным источникам, она носила имя Татьяна Бирев.

Регистрация торговой марки была замечена кофейным гигантом Starbucks, который подал жалобу в апелляционную комиссию, потому что внешний вид торговой марки похож на их собственную, и Starbucks заподозрил, что Coffee House хочет извлечь выгоду из чужой репутации.

«Starbucks открыл свой первый магазин в Сиэтле в 1971 году. В 1982 году она начала снабжать кафетерии и эспрессо-бары. В 1984 году была принята концепция кофеен. К 2015 году в мире насчитывалось 22 519 кафе Starbucks, более 70 миллионов посетителей в неделю и более 50 миллионов подписчиков в Facebook», - обосновала фирма комиссии свое обращение.

К заявлению прилагается подборка статей в эстонских СМИ, которая доказывает, что Starbucks хорошо известен среди эстонских потребителей и что сеть с нетерпением ждут здесь. «История успеха Starbucks также приводится в нескольких статьях в качестве примера хорошо функционирующей бизнес-модели», - аргументирует глобальная компания свою претензию.

Отличительная часть товарного знака Coffee Shop совпадает с дизайном более ранних товарных знаков Starbucks: она состоит из зеленого кружка с двумя белыми кольцами разных размеров и состоящим из двух слов названием товарного знака.

Дальберг-Дягелева подчеркнула в своем ответе, что она не подала заявку на регистрацию не злонамеренно, а исходя из того, что процедура регистрации товарного знака регулируется законом, а решение принимает Патентный департамент.

По словам Дальберг-Дягелевой, ее торговая марка похожа на логотип Starbucks только округлой формой, что не является достаточным основанием, чтобы лишить ее знак правовой защиты. «В этом случае возникает вопрос, почему в Патентном департаменте зарегистрированы торговые марки Reval Café или Coffeeshop Company», - отметила Дальберг-Дягелева.

Апелляционная комиссия по промышленной собственности отметила, что доминирующим элементом торгового знака истца является слово «Starbucks», тогда как в оформлении Coffee House нет похожих элементов. Комиссия указала, что изображение трех кофейных зерен на логотипе Coffee House не имеет никакого сходства с русалкой с логотипа Starbucks. Главным образом по этим причинам комиссия установила, что регистрация товарного знака не противоречит закону. В итоге апелляционная комиссия оставила претензию Starbucks без удовлетворения, отметив, что в течение трех месяцев компания может подать иск в суд, что и было сделано.