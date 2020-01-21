Вт, 21.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Сломанный нос и море крови: американская модель обвиняет российского боксера в насилии
1

Сломанный нос и море крови: американская модель обвиняет российского боксера в насилии

Сергей Ковалев.

ФОТО: Adam Hunger / AP

Американская модель Джейми Фронтц, которая обвиняет экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалев в избиении, рассказала подробности произошедшего, сообщает Sports.ru.

«Когда Ковалев меня ударил, мой нос взорвался. Кровь была везде. В коттедже, на стенах, на коврике. Везде», – заявилa Фронтц.

Модель заявила, что проводила время с боксером в арендованном коттедже Биг-Бер-Лэйк, штат Калифорния. По словам Фронтц, боксер начал избивать ее после того, как она отказала ему в сексе. В США продолжается судебное дело в отношении россиянина.

Если его вина будет доказана, Ковалеву будет грозить до 4 лет лишения свободы. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ