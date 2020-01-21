Сломанный нос и море крови: американская модель обвиняет российского боксера в насилии

«Когда Ковалев меня ударил, мой нос взорвался. Кровь была везде. В коттедже, на стенах, на коврике. Везде», – заявилa Фронтц.

Модель заявила, что проводила время с боксером в арендованном коттедже Биг-Бер-Лэйк, штат Калифорния. По словам Фронтц, боксер начал избивать ее после того, как она отказала ему в сексе. В США продолжается судебное дело в отношении россиянина.