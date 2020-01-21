Голландец бил детей и держал их в подвале, чтобы избавить от злых духов

На сегодняшнем заседании суда, в рамках которого 67-летний отец семейства обвиняется в жестоком обращении со своим детьми, выяснилось, что отец применял физическое насилие, поскольку считал, что в детей вселились злые силы.

67-летний мужчина, которого в СМИ называют Геррит-Ян ван Д., девять лет жил в подвале с шестью из девяти своих детей в возрасте от 16 до 25 лет, в полной изоляции от остального мира. Ферма находилась вблизи деревни Рюнерволд в провинции Дренте. Их нашли благодаря тому, что 25-летний Ян, старший из детей, сбежал с фермы, пришел в местный бар и попросил помощи у сотрудника заведения.

В суд в качестве доказательств попали личные дневники членов семьи, которые они должны были вести в заключении. Согласно их содержимому, отец внушал детям, что, если они выйдут из подвала, то станут «нечистыми» и в них вселятся «злые духи». Порой отец избивал детей, чтобы выбить из них нечистую силу.

«Физическое насилие началось с раннего возраста детей, когда им было по четыре-пять лет», – говорят прокуроры. К примеру, одного ребенка в наказание отец связывал по рукам и ногам. Один ребенок должен был все лето провести в собачей будке. Другого изолировали на долгий срок от других детей, чтобы он молился.

Тесты ДНК подтвердили, что Геррит-Ян ван Д. был отцом всех шестерых детей. У всех детей также была одна мать, которая умерла в 2004 году.

На данный момент известно, что шестеро из девятерых детей с рождения были заперты в подвале. Их рождение даже не было зарегистрировано, они не ходили в школу. Трое старших его детей уехали из дома до того, как семья стала жить в подвале. Им не разрешалось говорить о младших братьях и сестрах кому-либо. Даже соседи считали, что мужчина живет на ферме один.

Также Геррит-Яна ван Д. подозревают в том, что он насиловал своих старших детей до того, как они уехали из дома. Также он обвинен в отмывании денег, насильственном лишении свободы и ненадлежащем отношении к несовершеннолетним. Дети, проживавшие на воле, были настолько напуганы, что не сообщали о насилии над собой и другими детьми.

За несколько часов до задержания Геррит-Яна ван Д. был взят под стражу и 58-летний мужчина из Австрии — Джозеф Б., который тоже жил на этой ферме как арендатор и которого подозревают как соучастника. Их обоих также подозревают в том, что они в 2009 году в соседнем городке Меппель насильственно удерживали еще одного человека - 69-летнего австрийца.