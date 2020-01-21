Эстонские магазины товаров для дома не выдерживают конкуренции с интернетом и закрываются

При поиске различных товаров для дома, мебели и даже инструментов потребители все чаще обращаются к интернет-магазинам, что, в свою очередь, заставляет предпринимателей адаптироваться, пишет Äripäev.
Хотя, к примеру, сеть Koduekstra недавно закрыла магазины в Нымме и Тамсалу, а в магазине в торговом центре Mustika в Мустамяэ идет финальная распродажа, генеральный директор Koduekstra Тыну Лемсаар говорит, что пока не стоит пытаться углядеть в этом проблему.
Однако Таави Раюр, член правления паевого товарищества Wraith Invest, управляющего интернет-магазином Hansapost считает, что торговля товарами все больше переходит в интернет.
Не далее как в декабре прошлого года Äripäev писал, что сеть товаров для дома Handymann, которой принадлежит пять магазинов в Эстонии, покидает эстонский рынок.
Читайте больше в Äripäev.