Вт, 21.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
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Эстонские магазины товаров для дома не выдерживают конкуренции с интернетом и закрываются

Vaade Koduekstra kauplusele

ФОТО: Koduekstra

При поиске различных товаров для дома, мебели и даже инструментов потребители все чаще обращаются к интернет-магазинам, что, в свою очередь, заставляет предпринимателей адаптироваться, пишет Äripäev.

Хотя, к примеру, сеть Koduekstra недавно закрыла магазины в Нымме и Тамсалу, а в магазине в торговом центре Mustika в Мустамяэ идет финальная распродажа, генеральный директор Koduekstra Тыну Лемсаар говорит, что пока не стоит пытаться углядеть в этом проблему.

Однако Таави Раюр, член правления паевого товарищества Wraith Invest, управляющего интернет-магазином Hansapost считает, что торговля товарами все больше переходит в интернет.

Не далее как в декабре прошлого года Äripäev писал, что сеть товаров для дома Handymann, которой принадлежит пять магазинов в Эстонии, покидает эстонский рынок.

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