Эстонские магазины товаров для дома не выдерживают конкуренции с интернетом и закрываются

Хотя, к примеру, сеть Koduekstra недавно закрыла магазины в Нымме и Тамсалу, а в магазине в торговом центре Mustika в Мустамяэ идет финальная распродажа, генеральный директор Koduekstra Тыну Лемсаар говорит, что пока не стоит пытаться углядеть в этом проблему.