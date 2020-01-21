В Томской области при пожаре погибли 11 человек

В Томской области в результате пожара в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский утром во вторник, 21 января, погибли 11 человек. Почти все погибшие - 10 человек - приезжие рабочие из Узбекистана. Погибла также одна россиянка. Лишь двум людям удалось выбраться из горящего дома, передает Deutsche Welle.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрообогревателя. "В каждой комнате, где проживали эти люди, стояли дополнительные нагревательные элементы. Проводка просто, как времянка, с дерева переброшена. Предварительно - возгорание от электроприбора", - сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
По словам главы региона, помещение, в котором проживали люди, не было зарегистрировано в качестве жилого. Само здание арендовала китайская компания. "На окнах были решетки, которые, скорее всего, помешали основной массе людей выйти из здания. Лишь двое смогли выбить стекла", - сказал Жвачкин.
Губернатор Томской области выразил соболезнования узбекской диаспоре и семье погибшей россиянки. Следственное управление СКР по факту гибели людей возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).