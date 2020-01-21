В Томской области при пожаре погибли 11 человек

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрообогревателя. "В каждой комнате, где проживали эти люди, стояли дополнительные нагревательные элементы. Проводка просто, как времянка, с дерева переброшена. Предварительно - возгорание от электроприбора", - сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам главы региона, помещение, в котором проживали люди, не было зарегистрировано в качестве жилого. Само здание арендовала китайская компания. "На окнах были решетки, которые, скорее всего, помешали основной массе людей выйти из здания. Лишь двое смогли выбить стекла", - сказал Жвачкин.