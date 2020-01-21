Пьяный водитель арестован на два месяца

Ранее мужчина был неоднократно наказан в уголовном порядке за управление механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. От отбывания последнего наказания он освободился только в июне прошлого года.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, в течение двух лет мужчина лечился от зависимости и прошел программу дорожной безопасности. В этот эти меры не оказали необходимого воздействия на мужчину, и после освобождения из тюрьмы он продолжал употреблять алкоголь, а управлять механическом транспортным средством, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Поскольку все мягкие меры были исчерпаны, и существует высокая вероятность того, что мужчина продолжит совершать аналогичные преступления, обвинение решило добиться его ареста», - добавила помощник прокурора Христофорова.

В прошлом году дорожная служба Идаской префектуры потратила на надзор над пьяными водителями свыше 19 200 часов. «Как полицейский, я рад, что члены сообщества все чаще вносят свой вклад в безопасность дорожного движения, сообщая по номеру 112 о водителях с подозрительным стилем вождением, сотрудничая таким образом, мы создадим более безопасную картину движения», - сказал руководитель Нарвского полицейского управления Сергей Андреев.