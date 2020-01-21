Таллинн надеется настроить светофоры на Рейди-теэ к весне

Руководитель отдела организации дорожного движения Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа сообщил ERR, что движение в районе Пирита-теэ и Нарвского шоссе улучшилось.

"Но запланированной цели пока что не достигли. Во-первых, транспортные потоки еще меняются, часть водителей только открывает для себя новую возможность. Во-вторых, продолжается настройка светофоров, перевод систем на новую платформу программного обеспечения", – рассказал Рюйтельмаа.