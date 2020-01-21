Вт, 21.01.2020
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Таллинн надеется настроить светофоры на Рейди-теэ к весне

Последние работы на Рейди-теэ перед открытием.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Таллиннский департамент транспорта продолжает настройку светофоров на Рейди-теэ с целью обеспечить равномерное движение транспортного потока, передает Rus.ERR.

Руководитель отдела организации дорожного движения Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа сообщил ERR, что движение в районе Пирита-теэ и Нарвского шоссе улучшилось.

"Но запланированной цели пока что не достигли. Во-первых, транспортные потоки еще меняются, часть водителей только открывает для себя новую возможность. Во-вторых, продолжается настройка светофоров, перевод систем на новую платформу программного обеспечения", – рассказал Рюйтельмаа.

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