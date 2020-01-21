Намеченная пенсионная реформа претерпела пять существенных изменений

По сути, это означает, что реформа второй пенсионной ступени, осуществление которой было предвыборным обещанием партии "Отечество", будет возвращена в правительство, а на следующей неделе будет вынесена в зал Рийгикогу с тем, чтобы представитель правительства мог ответить на два вопроса от каждого члена Рийгикогу, после чего пройдет голосование по вотуму доверия.

Однако предложения о поправках от коалиции, вероятно, будут включены в законопроект через Министерство финансов. В свою очередь, вотум доверия обеспечит гарантию того, что при голосовании будут обеспечены голоса коалиции и что реформа второй ступени продвинется вперед.

Финансовая комиссия вчера и сегодня обсуждала вопрос реформы второй пенсионной ступени. С перевесом коалиции 6:5 в комиссии было решено внести пять поправок в законопроект о реформе второй пенсионной ступени:

Срок уведомления о выходе из пенсионного фонда должен составлять не менее пяти месяцев вместо одного месяца.

о выходе из пенсионного фонда должен составлять не менее пяти месяцев вместо одного месяца. Лимит кредитования для фондов будет увеличен с 10% до 25%. По словам главы финансовой комиссии Айвара Кокка, это позволит фондам занимать деньги даже тогда, когда эстонским компаниям нужны дополнительные деньги, а не только для того, чтобы улучшить ситуацию, обусловленную выходом людей из фонда.

для фондов будет увеличен с 10% до 25%. По словам главы финансовой комиссии Айвара Кокка, это позволит фондам занимать деньги даже тогда, когда эстонским компаниям нужны дополнительные деньги, а не только для того, чтобы улучшить ситуацию, обусловленную выходом людей из фонда. Единовременная выплата. Если раньше рассматривалось, можно ли выплачивать сумму, начисленную во второй ступени, к примеру, тремя частями в течение года, то текущий план предусматривает делать это только один раз в год. «Половина людей, которые сегодня собирают деньги для пенсионного фонда, имеют накопления в размере 4000 евро или меньше. Если разделить эту сумму на три, с большой вероятностью деньги будут потрачены до того, как они будут получены в течение 12 месяцев", - объяснил Кокк.

Если раньше рассматривалось, можно ли выплачивать сумму, начисленную во второй ступени, к примеру, тремя частями в течение года, то текущий план предусматривает делать это только один раз в год. «Половина людей, которые сегодня собирают деньги для пенсионного фонда, имеют накопления в размере 4000 евро или меньше. Если разделить эту сумму на три, с большой вероятностью деньги будут потрачены до того, как они будут получены в течение 12 месяцев", - объяснил Кокк. Пенсионная реформа второй ступени вступит в силу 1 января 2021 года, и первые выплаты будут осуществляться с 1 сентября 2021 года.

1 января 2021 года, и первые выплаты будут осуществляться с 1 сентября 2021 года. Изъятая сумма не идет в учет свободного от налогообложения дохода.