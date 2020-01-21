В Таллинне начинается очередной грандиозный дорожный ремонт

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, в результате пешеходам и велосипедистам будут созданы лучшие условия для передвижения, и в конечном итоге будет обеспечена безопасность всех участников дорожного движения.

"Будут построены новые пешеходные дорожки и дороги для немоторизованного транспорта, а также реконструирована существующая проезжая часть », - отметил Кландорф.

Он добавил, что если до сих пор тяжелые грузовые автомобили могли проезжать по Тяхеторни, теперь они будут временно перенаправлены на Пярнуское шоссе до завершения дорожных работ.

По словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, текущие погодные условия позволяют проводить дорожные работы, и поэтому реконструкция улицы Тяхеторни может быть начата уже в январе. Это самый большой дорожный объект в Нымме в этом году.

"На время строительных работ улицы Тяхеторни и Веэрме будут закрыты для обычного движения. Будет обеспечен проезд местным жителям и гарантирован доступ к находящимся в этом районе предприятиям. Пожалуйста, соблюдайте временные правила дорожного движения. Приносим извинения за доставленные неудобства », - сказала Шиллис.

Работы начнутся с участка между Кадака-теэ и пешеходной тропой, построенной на месте бывшей железнодорожной дамбы. В дополнение к дорожно-строительным работам будут реконструированы подземные и канализационные пути, а также решена проблема отвода дождевой воды. Уличное освещение будет основано на светодиодных технологиях.