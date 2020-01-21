Вт, 21.01.2020
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СМИ: Двенадцать человек погибли в результате ударов России в Сирии

Cирия. Фото иллюстративное

ФОТО: KARAM AL-MASRI/AFP

В результате авиаударов России по нескольким населенным пунктам на севере Сирии погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, в том числе семерых детей, сообщает AFP со ссылкой на группу военного мониторинга. 

Двое из них были убиты в юго-восточном районе провинции Идлиб, а остальные десятеро погибли в Западном районе соседней провинции Алеппо, уточняет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

В декабре New York Times обвинила российских военных в атаке на лагерь беженцев в Сирии. По информации газеты, в результате удара 16 августа погибли 19 человек. Министерство обороны России назвало публикацию газеты информационным вбросом.

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