Эстония всерьез настроена вернуть суда под эстонский флаг: важный закон направлен на второе чтение

Об этом во вторник сообщила BNS пресс-служба Рийгикогу. Законопроект внесет уточнения в специальный режим для подоходного налога, действующий для предприятий сектора судоходства, и приведет его в соответствие с правилами государственной помощи ЕС.

Специальный режим в отношении подоходного налога был создан законом, который Рийгикогу принял 13 февраля 2019 года. Закон установил ставку подоходного налога в 0 % на заработную плату персона судов, совершающих грузовые перевозки, а также международные пассажирские рейсы за пределы Европейского Союза.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер пояснил, что налоговые льготы считаются государственной помощью. Для предоставления такой помощи необходимо разрешение Европейской комиссии, что было учтено при составлении проекта.

«В конце декабря мы получили информацию, что это разрешение было получено. Таким образом, все препятствия для законопроекта были устранены», – сказал Сестер. Он добавил, что теперь парламент может продолжить в полную силу работать над законопроектом и предпринять первые важные шаги для того, чтобы повысить конкурентоспособность судоходного сектора Эстонии и вновь привлечь под эстонский флаг и торговые суда.

«Под эстонским флагом в настоящий момент ходят крупные пассажирские суда, но, к сожалению, ни одного крупного торгового судна», – признал Сестер.

Член комиссии по экономике Аннели Аккерманн отметила, что в мореходстве друг с другом конкурируют разные государства. До сих пор эстонские судовладельцы для того, чтобы сохранить рентабельность своего дела, были вынуждены выбирать более привлекательные с финансовой точки зрения государства.

«В Европейском союзе сектору судоходства разрешено предоставлять государственную помощь и налоговые льготы, так как ЕС заинтересован сохранить конкурентоспособность в этом секторе на международном уровне. Теперь такое разрешение получили и мы», – добавила Аккерманн.

Согласно прогнозам, к 2025 году благодаря поправкам под флаг Эстонии могут перейти несколько сотен крупных морских судов. Для государственного бюджета это – порядка 90 миллионов дополнительного дохода в течение семи лет.