Владимир Путин утвердил состав нового правительства России
Президент России Владимир Путин во вторник, 21 января, подписал указ о составе нового правительства, пишет DW.
Первым вице-премьером правительства РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина стал Андрей Белоусов. Помимо него, у премьера будет еще восемь заместителей: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Состав нового правительства России
Министр юстиции - Константин Чуйченко (бывший вице-премьер РФ)
Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев
Министр обороны - Сергей Шойгу
Министр иностранных дел - Сергей Лавров
Министр спорта - Олег Матыцин
Министр финансов - Антон Силуанов
Министр культуры - Ольга Любимова
Министр энергетики - Александр Новак
Министр экономического развития - Максим Решетников (бывший глава Пермского края)
Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков
Министр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (МЧС) - Евгений Зиничев
Министр здравоохранения - Михаил Мурашко
Министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин
Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров
Министром просвещения - Сергей Кравцов
Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов
Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев
Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Владимир Якушев
Министр транспорта - Евгений Дитрих
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев
Министром труда и социальной защиты - Антон Костяков.
Первое заседание нового правительства его глава Михаил Мишустин проведет вечером 21 января.
Бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин был назначен главой правительства РФ 16 января, после того, как Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, объявил об отставке своего правительства.