Вт, 21.01.2020
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Фирма EuroPark подняла цены на девяти парковках в центре Таллинна

Платная парковка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sille Annuk

Предприятие EuroPark в декабре повысило цены на девяти парковках в столичной зоне Сюдалинн на 30%, обосновав это высоким спросом, сообщает портал Rus.ERR.

Исполнительный директор EuroPark Кароль Кованен сказал, что у фирмы нет единого прейскуранта и цену диктует спрос: когда мест на парковке не остается, предприятие поднимает цены.

Так как сеть парковок в центре Таллинна очень большая, то, по словам Кованена, водители могут найти парковку в соответствии со своими ценовыми предпочтениями, а те, кто торопится, согласны платить больше.

"Мы не меняли стоимость парковки за месяц, изменились лишь цены на почасовую и посуточную парковку", – сказал Кованен.

Комментируя действия EuroPark, старейшина района Кесклинн Владимир Свет напомнил, что город не может регулировать цены на частных парковках.

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