Фирма EuroPark подняла цены на девяти парковках в центре Таллинна

Исполнительный директор EuroPark Кароль Кованен сказал, что у фирмы нет единого прейскуранта и цену диктует спрос: когда мест на парковке не остается, предприятие поднимает цены.

Так как сеть парковок в центре Таллинна очень большая, то, по словам Кованена, водители могут найти парковку в соответствии со своими ценовыми предпочтениями, а те, кто торопится, согласны платить больше.

"Мы не меняли стоимость парковки за месяц, изменились лишь цены на почасовую и посуточную парковку", – сказал Кованен.