Ср, 22.01.2020
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Семья купила новый дом: с момента переезда их жизнь стала кошмаром

Английские рядные дома.

ФОТО: Shutterstock

Жизнь семьи Томпсонов, которая приобрела дом в 2017 году, со дня переезда состоит из бед и страданий, передает Kodustiil.

Протекающие крыша и окна, плохая малярная работа и непрофессионально установленные кухонные шкафы - это, по словам главы семьи Нила Томпсона, только краткий перечень всех недостатков, с которыми британская семья столкнулась за последние три года.

По словам человека, который купил новый дом за 309 000 фунтов, или 363 000 евро, в новых домах не должно быть такого количества недоделок. Томпсон, электрик по профессии, сыт по горло безразличием девелопера и устал от недостатков, которые выявляются ежедневно.

«Это смешно. Застройщик не хочет о них слышать. Я звонил и писал и застройщику, и в муниципалитет, но это, похоже, никого не волнует », - сказал Нил изданию dailymail.co.uk.

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