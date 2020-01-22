Узнайте, что нужно сделать с посудной губкой, прежде чем пускать ее в дело

К сожалению, губки для мытья посуды не вечны. Их необходимо регулярно заменять. Денег они стоят немного, но окружающую среду выброшенные на помойку губки загрязняют, пишет thekitchn.com.

Чтобы продлить срок службы кухонной губки, ее следует разрезать пополам. Таким образом, одна губка превращается в две! Это может звучать глупо, но на самом деле это довольно умная идея. Фактически, некоторые губки намного больше, чем они должны быть, а чтобы ваши кастрюли и сковородки сияли, достаточно и небольшой губки.