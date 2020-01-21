Исторический день ⟩ В Сенате США начался третий за всю историю страны процесс импичмента

Ранее Палата представителей сочла, что Трамп виновен, и проголосовала за импичмент.

Слушания будут проходит в крайне интенсивном режиме — шесть дней в неделю, а закончить процесс республиканцы надеются быстро, в начале февраля.

Первое заседание открылось тем, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел представил резолюцию по правилам проведения процесса, которая будет поставлена на голосование, после чего начнутся выступления сторон.

По этим правилам, обеим сторонам — и обвинению (которое представляют семь конгрессменов из Палаты Представителей), и защите (которую представляют юристы Белого Дома и лично Трампа), будет дано по 24 часа в течение двух суток на изложение своих аргументов — это в два раза быстрее, чем во время импичмента Биллу Клинтона. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал резолюцию Макконнела «национальным позором».

Демократы намерены добиваться вызова свидетелей на процесс в Сенате, в чем им категорически отказывают республиканцы. Макконнел заявил, что будет блокировать любые ходатайства на эту тему.