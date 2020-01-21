Реформист Краних может оказаться фигурантом уголовного дела из-за сомнительного кредита

Свою проверку инициировала и парламентская комиссия по борьбе с коррупцией. Сам Краних заявляет, что журналисты его оклеветали и планирует обратиться в суд, сообщает портал Rus.ERR.

Журналисты Äripäev выяснили, что Краних, являясь председателем правления госкомпании Eesti Loto, получил кредит на почти 300 тысяч евро от предпринимателя Койта Ууса, после чего управляемая Кранихом компания Eesti Loto стала главным арендатором в здании, принадлежащим Уусу.