Реформист Краних может оказаться фигурантом уголовного дела из-за сомнительного кредита

Прокуратура начала проверку опубликованной в СМИ информации, согласно которой бывший глава Eesti Loto, а ныне депутат-реформист Хейки Краних, взял кредит у предпринимателя, в чей офис позже по арендному договору переехала возглавляемая им компания и стала главным арендатором.
Свою проверку инициировала и парламентская комиссия по борьбе с коррупцией. Сам Краних заявляет, что журналисты его оклеветали и планирует обратиться в суд, сообщает портал Rus.ERR.
Журналисты Äripäev выяснили, что Краних, являясь председателем правления госкомпании Eesti Loto, получил кредит на почти 300 тысяч евро от предпринимателя Койта Ууса, после чего управляемая Кранихом компания Eesti Loto стала главным арендатором в здании, принадлежащим Уусу.
Комиссия имеет право направить в прокуратуру заявление о начале уголовного дела, если найдет для этого основания. Информация, опубликованная в СМИ, оставляет нехорошее впечатление, говорит госконтролер Янар Хольм.