Ср, 22.01.2020
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  • От солдата наполеоновской армии до серебряных дел мастера: продается дом с историей

От солдата наполеоновской армии до серебряных дел мастера: продается дом с историей

Maja

ФОТО: KV.EE

Пoртал Kodustiil обнаружил, что в Хаапсалу можно приобрести не только недвижимость, но и кусочек истории.

История дома восходит к XVIII веку. Находящийся в охраняемой государством старой части Хаапсалу дом в 1787-1792 годах принадлежал городскому почтмейстеру, затем солдату наполеоновской армии, а в 1818-1862 местному ювелиру - серебряных дел мастеру. 

Кухня.

ФОТО: KV.EE

В продаже две трети дома - 233 квадратных метра, или семь комнат. Эти две трети в свою очередь разделены пополам, и каждая часть имеет свой отдельный вход, что позволяет одну часть дома сдавать внаем. 

ФОТО: KV.EE

В цокольном этаже, который сложен из толстых кусков известняка, размещены баня, прачечная и хозяйственное помещение. Два окна выходят на улицу Видеманни, остальные - во двор.

Дом отапливается экономичным воздушно-водяным насосом EURONOM, который обогревает первый этаж и полы цокольного этажа, а также нагревает радиаторы второго этажа.

ФОТО: KV.EE

Из двора дома виден двор хаапсалуского замка. Неподалеку и знаменитый залив, где летом можно гулять, загорать и купаться. 

ФОТО: KV.EE

С предложением о продаже исторического дома можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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