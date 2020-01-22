От солдата наполеоновской армии до серебряных дел мастера: продается дом с историей

История дома восходит к XVIII веку. Находящийся в охраняемой государством старой части Хаапсалу дом в 1787-1792 годах принадлежал городскому почтмейстеру, затем солдату наполеоновской армии, а в 1818-1862 местному ювелиру - серебряных дел мастеру.

Кухня. ФОТО: KV.EE

В продаже две трети дома - 233 квадратных метра, или семь комнат. Эти две трети в свою очередь разделены пополам, и каждая часть имеет свой отдельный вход, что позволяет одну часть дома сдавать внаем.

ФОТО: KV.EE

В цокольном этаже, который сложен из толстых кусков известняка, размещены баня, прачечная и хозяйственное помещение. Два окна выходят на улицу Видеманни, остальные - во двор.

Дом отапливается экономичным воздушно-водяным насосом EURONOM, который обогревает первый этаж и полы цокольного этажа, а также нагревает радиаторы второго этажа.

ФОТО: KV.EE

Из двора дома виден двор хаапсалуского замка. Неподалеку и знаменитый залив, где летом можно гулять, загорать и купаться.

ФОТО: KV.EE