В США зафиксирован первый случай заболевания китайским вирусом

Пациент, у которого были выявлены признаки заражения китайским коронавирусом, проживает в округе Снохомиш штата Вашингтон, пишет DW.com. Недавно мужчина побывал в провинции Ухань, где и был впервые обнаружен вирус. 15 января он вернулся в США. Заражение китайским коронавирусом было подтверждено у него вечером 20 января, сообщает The New York Times. Власти США официально подтвердили эту информацию.

20 января эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР подтвердили, что китайский вирус может передаваться не только от животного к человеку, но и от человека к человеку.

Число заразившихся новым китайским вирусом

На сегодняшний день известно о смерти как минимум шести человек, заразившихся новым коронавирусом из Китая. Число людей, инфицированных этим вирусом, составляет около трехсот. Случаи заражения были до сегодняшнего дня зафиксированы в Пекине, Шанхае и городе Шэньчжэнь, а также на Тайване, в Японии, Тайланде и Южной Корее.

22 января ВОЗ проведет кризисное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.