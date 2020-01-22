Симсон: через пять лет цены на электромобили и дизельные автомобили сравняются

Ведущий поинтересовался у Симсон, стала бы она рекомендовать сейчас людям покупать автомобиль с дизельным двигателем, если позволяют средства. По словам еврокомиссара, в данном случае решающим критерием должен стать срок, на который человек собирается купить автомобиль.

"Сейчас мы в ситуации, когда электромобили еще стоят дороже. Но все прогнозы показывают, что к середине 2020-х электромобили будут в одном ценовом классе с автомобилями с дизельным или бензиновым двигателями. Если можно позволить себе такую роскошь, как покупка автомобиля на один лизинговый период, т.е. на пять лет, то через пять [с ценами] на электромобили уже произойдет значительный прогресс", - сказала Симсон.