Офицер, вернувшийся из Ирака: мы были в безопасности

В тот момент, когда иранские баллистические ракеты в ночь на 9 января атаковали базу союзников аль-Асади, обучающая команда из Эстонии, состоящая из шести человек, находилась лишь в нескольких километрах от места происшествия. К восходу стало понятно, что жилые и рабочие помещения эстонцев во время обстрела не пострадали, в отличие от американских.

«О точном месте нахождения говорить нельзя, но во время атаки мы находились в нескольких километрах от базы. Это временная зона размещения, которая в точки зрения ландшафта была очень хорошо защищена, там было очень просто обеспечить собственную безопасность», - описал происходившее командир обучающей команды, капитан Тоомас Рейн. Команда вернулась в Эстонию в прошлую среду.

Рейн припомнил, что на предшествовавшей обстрелу неделе мало что указывало на то, что ситуация с безопасностью может резко ухудшиться. В январе рядом с базой произошел всего один неточный дальний обстрел.

Когда 3 января США с дронов убили в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, поначалу на базе аль-Асад не изменилось ничего: «Единственное, что изменилось – мы стали больше читать газеты. Нам больше ничего не оставалось, как сидеть и ждать».

В тот момент на обучении у эстонцев не было ни одного иракского подразделения, которые инструкторы обучали пограничной службе. О следующем подразделении, которое должно было прибыть, по телефону сообщили, что ждут стабилизации обстановки.

Информация о том, что по базе готовится ракетный удар, дошла до эстонцев накануне вечером. Сами ракеты достигли цели ночью, в 1.34. Всего Иран выпустил 15 ракет, четыре из которых цели не достигли, но с десяток приземлились именно на аль-Асаде.

Раздвединформация сработала

Обычно на базе находились 2500 солдат-союзников, но, благодаря предупреждению и развединформации, большую часть из них эвакуировали к 11 часам вечера. На базе остались лишь команды безопасности США, которые должны были обеспечить оборону базы на тот случай, если после ракетного удара сторонники Ирана попытаются силой прорваться на территорию, а также американские пилоты дронов, которые управляли находящимися в воздухе летными аппаратами. В результате обстрела были разрушены часть сооружений базы, например, палатки американских пилотов дронов, и в земле образовались двухметровые воронки. Легкие ранения получили 11 американских солдат.

«Наша среда обитания и работы не пострадала. Но не говорится, как много и какое оснащение и техника была уничтожено», - сказал Рейн. Если какая-то из ракет была нацелена на расположение солдат, то, по оценке офицера, ущерб все же оказался умеренным: «В зоне рабочих и жилых помещений довольно много защитных сооружений, которые в результате обстрела совсем не пострадали».

Большая часть союзных войск сейчас выведена в Кувейт, в аль-Асаде занимаются уборкой. По словам Рейна, страны-члены склоняются к мнению, что повторение подобного удара на этой базе скорее маловероятно.

«Ничего исключать нельзя, но я считаю, что там поняли, что речь идет об ответном ударе на одно конкретное дело, которое нужно было сделать, - сказал Рейн. - Наше подразделение готово продолжить обучение».