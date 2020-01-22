Совет и правление Eesti Loto обсудят выданный Краниху крупный кредит

Совет и правление госкомпании Eesti Loto в ближайшее время соберутся, чтобы обсудить историю с крупным кредитом, который взял бывший глава предприятия, ныне член парламента от Партии реформ Хейки Краних, пишет Rus.ERR.
Об этом в интервью ERR заявил министр финансов Мартин Хельме, в зоне ответственности которого находится в том числе предприятие Eesti Loto.
"В этой истории я вижу четкие признаки уголовного дела. Я уже созвал действующий совет и правлением Eesti Loto, чтобы рассмотреть эти вопросы. Являясь собственником предприятия, мы можем провести специальную проверку, хотя эти события произошли довольно давно, но, по моему мнению, свою роль здесь должны сыграть следственные органы", - прокомментировал Хельме.