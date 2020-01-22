Совет и правление Eesti Loto обсудят выданный Краниху крупный кредит

Об этом в интервью ERR заявил министр финансов Мартин Хельме, в зоне ответственности которого находится в том числе предприятие Eesti Loto.

"В этой истории я вижу четкие признаки уголовного дела. Я уже созвал действующий совет и правлением Eesti Loto, чтобы рассмотреть эти вопросы. Являясь собственником предприятия, мы можем провести специальную проверку, хотя эти события произошли довольно давно, но, по моему мнению, свою роль здесь должны сыграть следственные органы", - прокомментировал Хельме.