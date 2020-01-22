Артеми Панарин пропустит звездный уик-энд НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер примет участие в Матче звезд НХЛ, который пройдет в Сент-Луисе с 24 по 26 января. В звездном уик-энде американец заменит своего одноклубника Артемия Панарина, получившего травму верхней части тела. Из-за нее россиянин пропустил сегодня матч с «Айлендерс» (2:4) в котором форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич забил гол, реализовав большинство. Россиянин забросил 8-ю шайбу в сезоне, прервав 6-матчевую безголевую серию. Вратарэ "синих" Александр Георгиев отразил всего 14 бросков из 18.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отдал два результативных паса в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) и был признан третьей звездой. 19-летний россиянин набрал очки (1+2) во второй игре подряд. Всего в 50 матчах сезона на счету Свечникова 45 (19+26) баллов.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3). Россиянин продлил голевую серию до 4 игр. В январе на счету Дадонова 9 шайб. Столько же в этом месяце забросил нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Больше них в январе забили лишь капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и Доминик Кубалик («Чикаго») – по 10 голов.

Результаты остальных встреч:

Бостон – Вегас – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)