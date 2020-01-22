Кокорин не хочет уходить из «Зенита»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин хочет остаться в клубе.
По информации Sports.ru россиянин «категорически не намерен уходить».
Ранее «Сочи» сообщил, что арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона.
Главный тренер петербургской команды Сергей Семак отметил, что не хочет ухода футболиста, а также выпустил его в стартовом составе в товарищеской игре на сборах с капитанской повязкой. Кокорин оформил хет-трик и сделал голевую передачу.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался с болельщиками в инстаграме.
Пользователи оставили комментарии под новогодним постом Семака, выразив недовольство тем, что петербургский клуб решил отдать форварда Александра Кокорина в аренду «Сочи».
Семак дал понять, что нападающий, по его мнению, нужен «Зениту». «Мои взгляды и не менялись. Кокорин нам нужен», – написал тренер.
«Вопрос не по адресу», – ответил Семак пользователю, выражавшему явное недовольство уходом форварда.