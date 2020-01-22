Кокорин не хочет уходить из «Зенита»

По информации Sports.ru россиянин «категорически не намерен уходить».

Ранее «Сочи» сообщил, что арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак отметил, что не хочет ухода футболиста, а также выпустил его в стартовом составе в товарищеской игре на сборах с капитанской повязкой. Кокорин оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался с болельщиками в инстаграме.

Пользователи оставили комментарии под новогодним постом Семака, выразив недовольство тем, что петербургский клуб решил отдать форварда Александра Кокорина в аренду «Сочи».

Семак дал понять, что нападающий, по его мнению, нужен «Зениту». «Мои взгляды и не менялись. Кокорин нам нужен», – написал тренер.