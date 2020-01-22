«Я не доживу до пенсии», или Можно ли завещать свои пенсионные накопления?

В Эстонии паи как II, так и III пенсионной ступени являются личным имуществом, в связи с чем их можно передавать по наследству независимо от того, умер ли завещатель, когда только копил к пенсии, или уже во время выплаты пенсии. Паи пенсионных фондов наследуются на тех же основаниях, что и другое имущество, и в отношении круга наследников нет никаких ограничений или отличий. В случае печального события отсутствие завещания или другого распоряжения не препятствует наследованию, поскольку для наследования пенсионных паев не требуется никакого иного распоряжения, кроме как в отношении прочего имущества.

Наследнику для получения наследства потребуется предпринять чуть больше действий. А именно, для получения наследства необходимо обратиться к нотариусу, и если в состав наследства входят паи пенсионных фондов II или III ступени, то наследники после получения свидетельства о праве наследования должны обратиться в любой банк. Хорошая новость заключается в том, что полученные в наследство пенсионные паи можно зачислить на свой пенсионный счет или снять наличными. В случае перечисления паев на пенсионный счет наследника подоходный налог платить не надо, он удерживается только при оформлении денежной выплаты.

Несмотря на то, что пенсионные паи являются точно таким же имуществом, как и любое другое, следует помнить, что если у покойного был заключен пожизненный пенсионный договор со страховым сообществом, то в этом случае на его пенсионном счете паев больше не будет, и пенсионный договор не будет подлежать наследованию. В этом случае уже от условий договора будет зависеть, будут ли, каким образом и кому именно производиться выплаты в случае смерти застрахованного. При заключении соответствующего договора перед его подписанием рекомендуется ознакомиться с разными условиями и принять подходящее решение.