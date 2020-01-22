Эстония закончила молодежную Олимпиаду с четырьями медалями

Лыжница Йоханна Удрас заняла на проходящих в Лозанне юношеских Олимпийских играх в гонке на пять километров с раздельным стартом 16-е место. В тридцатку лучших пробился и Каспар Пяарсон, который на 10 км дистанции финишировал 28-ым.

Занявшая в воскресенье в гонке свободным стилем пятое место Удрас вновь показала хороший результат - 16-е место. Удрас отстала от выигравшей в Лозанне серебро и бронзу шведки Марты Розенберг чуть более чем на минуту: "Я довольна! Я пыталась удержать равномерную езду и это мне до конца удалось. На последнем подъёме подумала, что надо выжать максимум. На финиш вышла сильно, значит силы были", - обрадовалась Удрас.

Элийсабет Кооль на сложном повороте упала два раза и финишировала на 42-м месте (+2.19,4). На том же повороте упал и Каспар Пяарсон, который на 10км дистанции классическим стилем финишировал 28. Проиграв олимпийскому чемпиону россиянину Илье Трегубову +2.19,9, Пяарсон остался недовольным гонкой. "В Эстонии нет таких спусков, перед которыми надо резко тормозить. Здесь пришлось придерживаться другой тактики", прокомментировал Пяарсон. 17-летний лыжник не смог забыть падение в четверть-финале дистанции спринта. "Я смотрел видеоповтор наверно раз 20-30, но что ж поделать. Но соревнования в воскресенье подтвердили, что я всё-таки спринтер", сказал он.

Андерс Веэрпалу проиграл Пяарсону 22,2 секунды и в итоге занял 33-е место. "Было тяжело! К сожалению моя основная дистанция (спринт свободным стилем) не пошла, так как сегодня хорошо удавшийся поворот, в тот раз не удался и я упал. Сегодня я был осторожнее и следил, чтобы не попасть на ледяные места трассы", объяснил Веэрпалу. "Теперь только тренироваться дальше и соревноваться!" - пообещал Веэрпалу.

На этом выступления эстонской сборной на юношеской Олимпиаде в Лозанне завершены. Сборная из 25 спортсмена соревновалась в девяти видах спорта, выиграв одну медаль в индивидуальном и три в командном зачёте. Келли Сильдару выиграла золото в соревновании фристайлисток по слоупстайлу, Марек Починок завоевал золото в составе международной команды "Зелёные" в хоккее 3 на 3, фигурист Арлет Леванди в составе международной команды "Кураж" выиграл золотую медаль и хоккеист Эрик Починок в составе команды "Коричневые" - бронзу.