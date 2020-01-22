Правительство утвердило принципы управления госкомпаниями

Правительство Эстонии утвердило принципы, на которых будет в дальнейшем основываться управление компаниями с государственным участием и разработка законодательства, регулирующего их деятельность, пишет Rus.ERR.
"Сформулировать принципы политики участия [государства в коммерческих предприятиях] необходимо для продуманного владения принадлежащими государству компаниями, а также для устойчивого и эффективного управления ими", - сказал министр финансов Мартин Хельме.
Согласно одобренному правительством документу, общий подход государства заключается в том, что участие в коммерческих предприятиях должно быть связано с публичным интересом или стратегическими задачами, а получение дохода от деятельности предприятия является для государства не самостоятельной, а сопутствующей финансовой задачей при управлении компанией, деятельность которой служит общественным интересам.
Данная политика будет пересматриваться как минимум каждые пять лет. Кроме того, для госкомпаний будут ставиться стратегические, секторальные или финансовые цели, основанные на ожиданиях государства от конкретной компании.