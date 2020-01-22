Правительство утвердило принципы управления госкомпаниями

"Сформулировать принципы политики участия [государства в коммерческих предприятиях] необходимо для продуманного владения принадлежащими государству компаниями, а также для устойчивого и эффективного управления ими", - сказал министр финансов Мартин Хельме.

Согласно одобренному правительством документу, общий подход государства заключается в том, что участие в коммерческих предприятиях должно быть связано с публичным интересом или стратегическими задачами, а получение дохода от деятельности предприятия является для государства не самостоятельной, а сопутствующей финансовой задачей при управлении компанией, деятельность которой служит общественным интересам.