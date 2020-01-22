СМИ: саудовский принц помог взломать телефон главы Amazon

Напомним, что Джефф Безос периодически занимает первую строчку в рейтинге Forbes богатейших людей мира.

Телефон главы Amazon был взломан в мае 2018 года, сообщает DW.com. Через несколько часов после взлома с него было скачано огромное количество информации. Впоследствии, через несколько месяцев, часть этой информации, в частности, смс-сообщения Безоса и его фотографии с любовницей, были опубликованы в американском таблоиде National Enquirer.

The Guardian предполагает, что материалы могли попасть в таблоид в качестве мести, после того как принадлежащая Безосу газета The Washington Post активно освещала убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В организации этого убийства многие официальные лица, включая представителей ООН, подозревают Мухаммеда бен Сальмана.

Зверское убийство

Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. По-прежнему неизвестно, кто отдал приказ совершить это преступление. Мухаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицает, что он приказал убить журналиста.