Эстонский телеканал признан виновным в показе порно

Ранее канал Entusiast TV входил бесплатным дополнением в пакеты крупнейших телекоммуникационных компаний. За год канал по меньшей мере четыре раза пускал в эфир порнофильмы и позволял ведущим программы в полуголом виде комментировать фильмы в реальном времени.

Производством телеканала занимается предприятие ÖÖLoom Produktsioon, владелец которого Мадис Сютт также пробовал себя в роли политика перед предыдущими парламентскими выборами с партией «Народная воля».

Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) принял 17 июля решение наказать фирму штрафом в размере 2000 евро. Предприятие было признано виновным по статье 57 Закона о медиауслугах, которая предусматривает ответственность за нарушение требований защиты несовершеннолетних. Компания ÖÖLoom с этим решением однако была не согласна и оспорила решение в Тартуском уездном суде. Тот же постановил 12 ноября не удовлетворять жалобу. То же решение было вынесено в судах второй и третьей инстанций.

Мадис Сютт даже написал жалобу в Совет по прессе на издание Postimees, но проиграл и там.