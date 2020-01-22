ВИДЕО ⟩ Почему виллу на Карибах отдают практически бесплатно?

Собственник недвижимости пишет: «Многие не верят в такое предложение и думают, что это мошенническая схема. Нет, нет, еще раз нет. Просто мне по состоянию здоровья необходимо переехать в Россию, поэтому и продаю на таких условиях виллу, отдаю все, что у меня здесь есть - работа, бизнес, недвижимость, связи и так далее. Первый взнос 25-30% от суммы, остальное - заплатите потом в зависимости от ваших финансовых возможностей. Звоните - договоримся. Все документы для сделки готовы».

Вилла на Карибах. ФОТО: cariberealhome.ru

Интересно? А как же! Речь идет о стильной двухэтажной вилле с тремя спальнями площадью 210 м2 на участке 1200 м2. Дом находится в самой престижной резиденции города-курорта Сосуа, провинция Пуэрто Плата, Доминиканская республика. Стоимость недвижимости - 290 000 долларов.

Продавец утверждает, что в наличии бесперебойное энерго- и водоснабжение, круглосуточная охрана. Вилла полностью меблирована, имеется кондиционер, потолочные вентиляторы, дорогая мебель из красного дерева, собственный бассейн и парковка на два автомобиля.

Со второго этажа из окон всех спален открывается красивый панорамный вид на океан. Покупателю также обещан бизнес и работу с прибылью 1500-2500 долларов в месяц. Продавец пишет, что объект имеет арендный потенциал - 250-300 долларов в сутки или 2800-3200 долларов в месяц.

Покупателю предоставляется беспроцентная рассрочка.