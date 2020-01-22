США могут ограничить въезд гражданам нескольких стран

По их данным, на рассмотрении находятся Белоруссия, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Этот предварительный перечень пока не утвержден и может измениться. Официальное объявление на этот счет ожидается 27 января. Издание уточняет, что ограничения могут применяться не ко всем гражданам тех или иных стран, а только к определенным государственным чиновникам или к определенным типам виз. Тем не менее, любые новые ограничения могут обострить отношения с другими странами, некоторые из которых помогают США в таких вопросах, как борьба с терроризмом.

Газета обратилась за подтверждением в Белый дом, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США, но не дождалась ответа. Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отказался подтвердить какие-либо подробности о планах по расширению запрета на поездки, но заявил, что ограничение въезда положительно повлиял на защиту страны и безопасность мира в целом.

"Если страна хочет в полной мере участвовать в иммиграционных программах США, она также должна соблюдать все меры безопасности и борьбы с терроризмом, потому что мы не хотим импортировать терроризм или любую другую угрозу национальной безопасности в Соединенные Штаты", - сказал он. Президент США Дональд Трамп подтвердил планы расширить список в интервью газете The Wall Street Journal, однако также не привел никаких подробностей.

Первый иммиграционный указ Трампа "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января 2017 года и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев.

В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.

Второй иммиграционный указ был подписан Трампом 6 марта 2017 года. В отличие от первой версии, в новом документе содержался запрет на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Из первоначального списка был исключен Ирак.

В том же месяце Федеральный окружной судья Деррик Уотсон в Гонолулу заблокировал второй иммиграционный указ Трампа, который должен был вступить в силу 16 марта 2017 года. В результате действие документа было приостановлено по всей территории США.

В конце июня 2017 года Верховный суд США частично разблокировал иммиграционный указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты на 90 дней гражданам шести мусульманских стран. При этом в решении инстанции обговаривалось, что запрет не распространяется на тех, кто имеет "надежное подтверждение добросовестных отношений с лицом или организацией в США".