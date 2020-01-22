США могут ограничить въезд гражданам нескольких стран

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии, в список государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Об этом об этом пишет Newsru.com со ссылкой на газету Politico.
По их данным, на рассмотрении находятся Белоруссия, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Этот предварительный перечень пока не утвержден и может измениться. Официальное объявление на этот счет ожидается 27 января. Издание уточняет, что ограничения могут применяться не ко всем гражданам тех или иных стран, а только к определенным государственным чиновникам или к определенным типам виз. Тем не менее, любые новые ограничения могут обострить отношения с другими странами, некоторые из которых помогают США в таких вопросах, как борьба с терроризмом.
Газета обратилась за подтверждением в Белый дом, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности США, но не дождалась ответа. Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отказался подтвердить какие-либо подробности о планах по расширению запрета на поездки, но заявил, что ограничение въезда положительно повлиял на защиту страны и безопасность мира в целом.
"Если страна хочет в полной мере участвовать в иммиграционных программах США, она также должна соблюдать все меры безопасности и борьбы с терроризмом, потому что мы не хотим импортировать терроризм или любую другую угрозу национальной безопасности в Соединенные Штаты", - сказал он. Президент США Дональд Трамп подтвердил планы расширить список в интервью газете The Wall Street Journal, однако также не привел никаких подробностей.
Первый иммиграционный указ Трампа "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января 2017 года и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев.
В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.
Второй иммиграционный указ был подписан Трампом 6 марта 2017 года. В отличие от первой версии, в новом документе содержался запрет на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Из первоначального списка был исключен Ирак.
В том же месяце Федеральный окружной судья Деррик Уотсон в Гонолулу заблокировал второй иммиграционный указ Трампа, который должен был вступить в силу 16 марта 2017 года. В результате действие документа было приостановлено по всей территории США.
В конце июня 2017 года Верховный суд США частично разблокировал иммиграционный указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты на 90 дней гражданам шести мусульманских стран. При этом в решении инстанции обговаривалось, что запрет не распространяется на тех, кто имеет "надежное подтверждение добросовестных отношений с лицом или организацией в США".
В Госдепартаменте вслед за этим установили новые критерии выдачи виз. Для их получения граждане стран, попавших под действие указа Трампа, должны будут предоставить властям США доказательства наличия у них близких родственных или деловых связей в Соединенных Штатах. Отмечалось, что близкой родственной связью считается наличие у соискателя визы в США родителей (матери или отца), братьев или сестер, супруга, детей, а также зятьев или невесток.
В июле 2017 года Суд в штате Гавайи ослабил иммиграционный указ Трампа. Судья Уотсон постановил расширить круг близких родственных связей, дающих гражданам шести мусульманских стран, попавших под действие иммиграционного указа Трампа, въехать в Соединенные Штаты. Власти штата Гавайи посчитали, что дедушки и бабушки, дяди и тети и другие близкие родственники также должны быть освобождены от действия указа Трампа, и попросили Уотсона внести соответствующее уточнение.
Последняя, третья версия предусматривала запрет на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением (Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали), а также граждан КНДР и Венесуэлы.
В феврале 2018 года Федеральный апелляционный суд в США признал этот указ неконституционным. Судья Рождер Грегори заключил, что документ имеет отпечаток враждебности по отношению к исламу и потому противоречит американской конституции.
При этом в декабре 2018 года Верховный суд США восстановил действие иммиграционного указа Трампа. Просьбы вашингтонской администрации снять наложенные нижестоящими инстанциями запреты на последнюю версию указа поддержали семь из девяти судей. В Минюсте США тогда отмечали, что решение Верховного суда является "значимой победой для безопасности американских граждан". В ведомстве объясняли, что указ Трампа направлен на защиту национальных интересов страны. Трамп подписал третью версию своего иммиграционного указа в сентябре 2017 года, распорядившись добавить Венесуэлу, КНДР и Чад в список стран, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен.