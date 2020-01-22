Российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко арестовали на семь суток за мелкое хулиганство, сообщил Р-Спорт.
Спортсмена задержали минувшей ночью на территории базы отдыха "Спорт" в селе Супсех под Анапой, где он проводил тренировки.
По данным издания, боец был в нетрезвом состоянии.
В отношении Емельяненко также составили административный протокол.
Третьего апреля в рамках турнира АСА 107 в Москве должен пройти бой между Емельяненко-младшим и Магомедом Исмаиловым. Исмаилов имеет в активе 15 побед, два поражения и ничью. На счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и ничья.