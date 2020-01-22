Президент Литвы не поедет в Израиль поминать жертв Холокоста

Вопреки планам, Науседа не поедет в Израиль, на церемонии в мемориальном комплексе Яд Вашем по случаю 75-летия со дня освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим Литву будет представлять председатель парламента Викторас Пранцкетис, сообщил во вторник, 21 января, в Вильнюсе представитель главы литовского государства. О причинах отказа не сообщается, пишет DW.com.

Церемония в Яд Вашеме запланирована на 27 января. Две недели назад от участия в ней отказался президент Польши Анджей Дуда. Он был возмущен тем, что организаторы не предоставили ему возможность выступить с речью, как президенту России Владимиру Путину. Дуда заявил, что лишение его возможности почтить память польских жертв Холокоста равносильно искажению исторической правды.