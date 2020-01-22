Госдолг Эстонии продолжает расти

В третьем квартале государственный долг Эстонии составлял 9,2 процента ВВП — это был самый низкий в ЕС показатель. За Эстонией следовали Люксембург (20,2 процента) и Болгария (20,6 процента), сообщает Eurostat.

В конце третьего квартала выше всего был долг Греции (178,2 процента ВВП). За ней следовали Италия (137,3 процента) и Португалия (120,5 процента).

В еврозоне государственный долг составлял в среднем 86,1 процента ВВП, за год он сократился на 1 процентный пункт. В ЕС в целом показатель составлял 80,1 процента ВВП, за год он сократился на 1,3 процентных пункта.

За год соотношение между долгом и ВВП выросло в семи странах ЕС и сократилось в 21 стране.

Более всего долговое бремя за год сократилось на Кипре (на 10,1 процентных пункта) и выросло в Румынии (на 1,4 процентных пункта). Государственный долг Эстонии вырос за это время на 0,7 процентных пункта.