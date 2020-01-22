Госдолг Эстонии продолжает расти

В третьем квартале 2019 года страной с самым низким в ЕС государственным долгом по-прежнему была Эстония, выше всего было долговое бремя Греции.
В третьем квартале государственный долг Эстонии составлял 9,2 процента ВВП — это был самый низкий в ЕС показатель. За Эстонией следовали Люксембург (20,2 процента) и Болгария (20,6 процента), сообщает Eurostat.
В конце третьего квартала выше всего был долг Греции (178,2 процента ВВП). За ней следовали Италия (137,3 процента) и Португалия (120,5 процента).
В еврозоне государственный долг составлял в среднем 86,1 процента ВВП, за год он сократился на 1 процентный пункт. В ЕС в целом показатель составлял 80,1 процента ВВП, за год он сократился на 1,3 процентных пункта.
За год соотношение между долгом и ВВП выросло в семи странах ЕС и сократилось в 21 стране.
Более всего долговое бремя за год сократилось на Кипре (на 10,1 процентных пункта) и выросло в Румынии (на 1,4 процентных пункта). Государственный долг Эстонии вырос за это время на 0,7 процентных пункта.
В еврозоне в конце третьего квартала 80,8 процента совокупного долга составляли облигации, 15,5 процента кредиты, а 3,8 процента валюта и депозиты. В ЕС в целом облигации составляли 81,6 процента совокупного долга, кредиты составляли 13,6 процента, а валюта и депозиты 4,8 процента.