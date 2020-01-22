Apple отказалась от идеи полного шифрования файлов пользователей в iCloud из-за позиции ФБР

Как поясняет The Verge , устройства Apple имеют репутацию весьма надежных в плане защиты хранящихся файлов, но в случае с iCloud данные, которые пользователи могут сохранять с устройств в виде бэкапов, защищены лишь от намеренных атак. Сама Apple при этом имеет ключи шифрования и может предоставлять доступ к данным конкретных пользователей по требованию правоохранительных органов. Сторонники цифровой приватности давно критиковали такой подход, но в Apple объясняли его заботой о пользователях, которые могут восстановить доступ к файлам при помощи компании, если забудут пароль от своего аккаунта.

В 2018 году компания, как сообщили источники, намеревалась все же ввести в iCloud так называемое сквозное шифрование, которое бы полностью защитило файлы клиентов от посторонних, но этот план так и не был реализован. По данным Reuters причиной стала позиция ФБР: в Apple решили не портить отношения со спецслужбой, памятуя о конфликте, вызванном отказом компании создать бэкдор для получения сотрудниками ФБР доступа к содержимому смартфона стрелка из Сан-Бернардино в 2016 году. В итоге в ФБР нашли способ взломать этот смартфон. Тем не менее Apple предпочла не провоцировать новый виток противостояния и не стала вводить шифрование в iCloud.

По данным бывших сотрудников Apple, на встречах представители ФБР убеждали руководство компании в том, что сквозное шифрование в iCloud усложнит многие расследования, так как ФБР и другие правоохранительные органы достаточно часто просят Apple предоставить доступ к аккаунтам в iCloud. В первой половине 2019 года компания удовлетворила 90% из 3619 таких запросов от американских властей.

В публикации отмечается, что причиной отказа от внедрения шифрования в iCloud все могла стать и упомянутая выше практика помощи клиентам в восстановлении доступа к файлам.