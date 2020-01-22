Мощный ураган в Испании привел к гибели нескольких человек

К середине вторника, 21 января, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны. Из-за буйства стихии в ряде городов Испании в провинции Валенсия и других регионах оказались подтоплены улицы. Кроме того, из-за урагана пришлось закрыть аэропорт Аликанте, также расположенный на востоке страны.

Более 30 испанских провинций были переведены в режим повышенной готовности из-за урагана. По данным местных синоптиков, порывы ветра в регионах, на которые пришелся удар стихии, в понедельник, 20 января, достигали 115 км/час.

Агентство Associated Press отмечает, что порядка 200 тысяч человек в Испании остались без электричества из-за урагана. Блэкаут, в частности, затронул большую часть провинции Жирона. Также сообщается о том, что многие школы на востоке страны пришлось закрыть. Местные власти сообщают, что десятки дорог в регионе завалило снегом и по ним невозможно проехать. Кроме того, из-за шторма и больших волн в прибрежных городах оказались повреждены многие магазины и рестораны.