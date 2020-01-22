В Испании разгорелся скандал о договорных матчах в Ла Лиге

В частности, в сезонах-2012/13 и 2013/14 команда из Памплоны, борясь за выживание в Ла Лиге, заплатила «Хетафе» и «Бетису» за победу, а «Эспаньолу» – за ничейный результат.

Дело открыто против 11 человек: шести бывших руководителей «Осасуны», трех экс-игроков «Бетиса», а также двух агентов по недвижимости, которые были причастны к сделке.

По словам Виская, «Осасуна» заплатила «Хетафе» 400 тысяч евро наличными за победу в матче, а «Бетис» в следующем сезоне получил 250 тысяч евро.

Также «Осасуна» простимулировала «Вальядолид» выплатой 150 тысяч евро за победу в матче с «Депортиво» и «Бетис» – за победу в игре с «Сельтой». «Депортиво» и «Сельта» боролись с «Осасуной» за выживание в Ла Лиге в сезоне-2012/13.

На следующий сезон «Эспаньол» получил от клуба из Памплоны 250 тысяч евро за ничью. Набранное очко позволило «Эспаньолу» сохранить прописку в Ла Лиге, «Осасуна» все равно вылетела.

Также Вискай заявил, что еще 400 тысяч евро были выплачены «Бетису», который на тот момент уже вылетел, за победу над «Вальядолидом». В «Осасуне» посчитали, что севильцы без финансового стимулирования не будут заинтересованы в достижении результата в этой игре.

Три игрока «Бетиса» получили взятки напрямую на встрече в гараже – это Жорди Фигерас, Хави Торрес и Антонио Амайя. Все они предстали перед судом.